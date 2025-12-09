8th Pay Commission Update: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी



वित्त राज्य मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने और इसकी शर्तों (Terms of Reference - ToR) को अंतिम रूप देने से जुड़े सवाल पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। आयोग के गठन के साथ ही, इसकी कार्य सीमा और जिम्मेदारियां (ToR) भी तय कर दी गई हैं। यह ToR 3 नवंबर, 2025 को वित्त मंत्रालय के एक रिजोल्यूशन के जरिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख "सरकार द्वारा तय की जाएगी।"