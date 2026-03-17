Share Market में दिख रही तेजी, ऑटो शेयर सबसे अधिक उछले, आईटी में गिरावट, जानें बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 324 अंक की बढ़त के साथ 75,826 पर खुला। शरुआती कारोबार में यह 207 अंक की तेजी के साथ 75,710 पर ट्रेड करता दिखा। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.29 फीसदी या 67.60 अंक की बढ़त के साथ 23,476 पर ट्रेड करता दिखा।