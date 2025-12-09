IndiGo पर पहली बड़ी कार्रवाई, 115 फ्लाइट्स के उड़ने पर रोक, यात्रियों पर क्या होगा असर?

इंडिगो का समर शेड्यूल प्रतिदिन 14,158 फ्लाइट्स का था। जबकि 26 अक्टूबर से अमल में आए विन्टर शेड्यूल के तहत प्रतिदिन 15,014 उड़ानों की बात कही गई थी। नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम प्रभावी होने के चलते इंडिगो के पास पायलट की कमी हो गई और उसकी उड़ानें लगातार रद्द होती चली गईं। बताया जा रहा है कि इंडिगो ने नए नियमों को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, इस वजह से हालात बिगड़ गए। सरकार इंडिगो की इस लापरवाही से बेहद नाराज है और उसे सबक सिखाना चाहती है।