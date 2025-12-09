9 दिसंबर 2025,

कारोबार

Donald Trump की धमकी से ‘दहशत’ में ये Stocks, कहीं आपका भी तो नहीं लगा पैसा?

US tariff on Indian rice: भारत से आने वाले चावल पर नए टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से राइस स्टॉक्स लाल हो गए हैं। अधिकांश कंपनियों के शेयरों में गिरावट है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 09, 2025

Trump new tariff

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ की धमकी दी है। (PC: perplexity.ai)

Donald Trump rice tariff Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ वॉर को हवा देने की तैयारी में हैं। उन्होंने भारत से आने वाले चावल पर नया टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने सस्ते चावल अमेरिका में डंप कर रहा है, जिससे स्थानीय किसान परेशान हैं। यह अब और नहीं चलेगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कनाडा और मैक्सिको को भी नए टैरिफ की धमकी दी है।

एक्सपोर्ट में आई है तेजी

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते भारतीय बाजार पहले से ही प्रभावित है। ऐसे में चावल पर नए टैरिफ से स्थिति बिगड़ सकती है और यदि ऐसा होता है तो निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत बड़े पैमाने पर चावल एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के 172 देश भारतीय चावल का स्वाद चखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत का चावल निर्यात 20.1 मिलियन टन रहा, जो पिछले वित्तवर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है। भारत के अमेरिकी को बासमती चावल निर्यात में भी बीते सालों में तेजी देखने को मिली है।

ये हैं प्रमुख कंपनियां

यदि डोनाल्ड ट्रंप भारत के चावल पर नया टैरिफ लगाते हैं, तो भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। भारत की कई कंपनियां चावल के उत्पादन एवं निर्यात में शामिल हैं। केआरबीएल लिमिटेड (KRBL), LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स, अमीरा नेचर फूड्स और सपल टेक इंडस्ट्रीज कुछ प्रमुख नाम हैं। इनमें से कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं, जिनके शेयर पर भी टैरिफ वॉर का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को अधिकांश चावल निर्यात कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए थे।

उम्मीद राहत की थी, लगा झटका

केआरबीएल और LT फूड्स बड़े पैमाने पर अमेरिकी बाजार में मौजूद हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, LT फूड्स की करीब 46% कमाई उत्तर अमेरिका से आती है। पिछले साल की तुलना में कंपनी ने यहां काफी ग्रोथ हासिल की है। ऐसे में नया टैरिफ उसका गणित बिगाड़ सकता है। चावल कंपनियां उम्मीद कर रही थीं कि भारत-अमेरिका बातचीत में 50% टैरिफ कम करने का रास्ता निकल सकता है, लेकिन यूएस से आई ताजा खबर ने उन्हें बेचैन कर दिया है और इस बेचैनी से आम निवेशकों का परेशान होना लाजमी है।

ऐसा है स्टॉक्स का हाल

केआरबीएल लिमिटेड (KRBL) का शेयर कल तीन प्रतिशत से अधिक के नुकसान के साथ 380.05 रुपए पर बंद हुआ था और मंगलवार के शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक गिर चुका है। हालांकि, इस साल अब तक यह शेयर 24.98% चढ़ा है। LT Foods का शेयर सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ था और आज इसमें 5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई है। फिलहाल यह 372 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एलटी फूड्स का शेयर इस साल अब तक 8.86% नीचे आया है। Kohinoor Foods कल तीन प्रतिशत से अधिक गिरकर 26.79 रुपए पर बंद हुआ था और आज भी लाल है। इस साल अब तक यह करीब 38.91% कमजोर हुआ है। चावल पर नए टैरिफ से इन कंपनियों की बैलेंसशीट प्रभावित हो सकती है और उस सूरत में इनके शेयर काफी नीचे लुढ़क सकते हैं।

खबर शेयर करें:

