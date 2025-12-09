Donald Trump की धमकी से ‘दहशत’ में ये Stocks, कहीं आपका भी तो नहीं लगा पैसा?

केआरबीएल लिमिटेड (KRBL) का शेयर कल तीन प्रतिशत से अधिक के नुकसान के साथ 380.05 रुपए पर बंद हुआ था और मंगलवार के शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक गिर चुका है। हालांकि, इस साल अब तक यह शेयर 24.98% चढ़ा है। LT Foods का शेयर सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ था और आज इसमें 5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई है। फिलहाल यह 372 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एलटी फूड्स का शेयर इस साल अब तक 8.86% नीचे आया है। Kohinoor Foods कल तीन प्रतिशत से अधिक गिरकर 26.79 रुपए पर बंद हुआ था और आज भी लाल है। इस साल अब तक यह करीब 38.91% कमजोर हुआ है। चावल पर नए टैरिफ से इन कंपनियों की बैलेंसशीट प्रभावित हो सकती है और उस सूरत में इनके शेयर काफी नीचे लुढ़क सकते हैं।