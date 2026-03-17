Nvidia का 2027 तक AI चिप्स से 1 ट्रिलियन डॉलर रेवेन्यू जुटाने का प्लान, उछला शेयर

एनविडिया ने अपनी वेरा रुबिन चिप्स का भी खुलासा किया, जो एआइ प्रोसेसिंग को दो चरणों में बांटती हैं। पहला चरण प्रीफिल है, जिसमें यूजर के सवाल को टोकन में बदला जाता है, जबकि दूसरा डिकोड चरण ग्रोक के चिप्स द्वारा संभाला जाएगा, जिसमें एआइ जवाब तैयार करता है। इसके अलावा कंपनी ने वेरा सीपीयू भी पेश किया, जिससे वह सीपीयू मार्केट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। हुआंग ने कहा कि सीपीयू बिजनेस जल्द ही मल्टी बिलियन डॉलर का बन सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि एनविडिया अब केवल जीपीयू तक सीमित नहीं रहना चाहती।