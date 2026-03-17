IPO Market News: सेबी ने दी इन 3 कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी, जानिए डिटेल

भारत के पूंजी बाजार में नई कंपनियों की एंट्री का सिलसिला जारी है। हाल के महीनों में कई स्टार्टअप और उभरती कंपनियां IPO के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में SEBI ने तीन कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी दे दी है, जिससे वे शेयर बाजार से फंड जुटा सकेंगी।