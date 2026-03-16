CMPDI IPO: आ रहा कोल सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का आइपीओ, जानिए लॉन्चिंग डेट, प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

शेयरों के अलॉटमेंट का आधार 25 मार्च को तय होने की संभावना है। इसके बाद 27 मार्च को रिफंड प्रक्रिया शुरू होगी और उसी दिन सफल निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 30 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर होने की उम्मीद है।