कारोबार

Gold Rate Today: अमेरिका से आने वाले बड़े फैसले से पहले लुढ़का सोना, उधर चांदी में नहीं रुक रही तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Rate Today: फेडरल रिजर्व के प्रमुख ब्याज दर पर फैसले से पहले आज बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वही, चांदी में भारी तेजी देखने को मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 10, 2025

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.11 फीसदी या 142 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,965 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आज देर रात पॉलिसी डिसीजन सुनाने वाला है। इसमें प्रमुख ब्याज दर की भी घोषणा होगी। फेड के फैसले से पहले निवेशक सतर्क बने हुए है। वे किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए मुनाफावसूली कर रहे हैं। हालांकि, इस बात की काफी उम्मीदें हैं कि फेड रेट कट कर सकता है।

चांदी में भारी तेजी

सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज बुधवार को बड़ी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.93 फीसदी या 1745 रुपये की बढ़त के साथ 1,89,809 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.11 फीसदी या 4.50 डॉलर की गिरावट के साथ 4,231.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.10 फीसदी या 4.35 डॉलर की गिरावट के साथ 4,203.89 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने से इतर चांदी की वैश्विक कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। बुधवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.58 फीसदी या 0.59 डॉलर की बढ़त के साथ 61.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.51 फीसदी या 0.29 डॉलर की बढ़त के साथ 60.96 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

खबर शेयर करें:

राष्ट्रीय
