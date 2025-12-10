10 दिसंबर 2025,

बुधवार

कारोबार

December Car Discounts: दिसंबर में कार कंपनियां दे रहीं 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, यहां देखिए किस मॉडल पर कितना है फायदा

December Car Discounts: दिसंबर महीना आते ही कार कंपनियों ने गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिये हैं। डीलर्स इस साल का स्टॉक क्लियर करने में लगे हैं।

Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 10, 2025

December Car Discounts

कारों पर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल रहा है। (PC: mgmotor)

Year End Discounts on Cars: कार खरीदारों को दिसंबर महीने का इंतजार रहता है। साल के इस आखिरी महीने में कंपनियां बंपर डिस्काउंट्स देती हैं। इस बार भी कार मार्केट डिस्काउंट ऑफर्स से भरा हुआ है। लेकिन इस साल तस्वीर थोड़ी अलग है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई थोड़ी तंग। नतीजा यह है कि लुभावने ऑफर्स तो हैं, लेकिन पिछले साल जैसे बंपर डिस्काउंट्स नहीं हैं। ऐसे में इस बार दिसंबर आंख मूंदकर खरीदारी करने वाला मौका नहीं है। इस बार आपको अच्छे से कैलकुलेट करके फैसला लेना होगा।

जीएसटी 2.0, फेस्टिव सीजन और मजबूत कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते बीते महीनों में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। जीएसटी में कमी से एंट्री लेवल और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ी है।

प्रीमियम मॉडल्स पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा

कार कंपनियां दिसंबर में अलग-अलग सेगमेंट पर काफी सारे ऑफर्स लेकर आई हैं। लग्जरी एसयूवी और ईवी से लेकर हैचबैक तक हर सेगमेंट में डीलर इन्वेंट्री क्लिकर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीमियम मॉडल्स पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। एमजी मोटर की ग्लोस्टर और जीप की ग्रैंड चेरोकी पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। न्यू लॉन्चिंग्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा XEV9e पर 3.8 लाख रुपये तक और BE 6 पर करीब 2.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

कितना मिल रहा डिस्काउंट

कार ब्रांडमॉडलबेनिफिट्स
एमजी मोटरग्लोस्टर4 लाख रुपये तक
जीपग्रैंड चेरोकी4 लाख रुपये तक
महिंद्राXEV9e3.80 लाख रुपये तक
महिंद्राBE 62.50 लाख रुपये तक
होंडाएलिवेट1.76 लाख रुपये तक
होंडासिटी1,57,700 रुपये तक
फॉक्सवैगनवर्टस क्रोम1,55,000 रुपये तक
जीप कंपास1.30 लाख रुपये तक
टाटा मोटर्सअल्ट्रोज90,000 रुपये तक
हुंडईएक्सटर85,000 रुपये तक
हुंडईवरना75,000 रुपये तक
हुंडईऑरा33,000 रुपये तक

मिड-साइज SUV और सेडान पर भी अच्छा डिस्काउंट

मिड-साइज SUV और सेडान सेगमेंट में भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। होंडा एलिवेट पर 1.76 लाख रुपये तक और होंडा सिटी पर लगभग 1.58 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। जबकि फॉक्सवैगन वर्टस क्रोम और जीप कंपास पर 1.55 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। EVs भी डिस्काउंट साइकल में शामिल हैं। MG ZS EV पर 1.25 लाख रुपये तक, एमजी कॉमेट ईवी पर करीब 1 लाख रुपये तक और विंडसर ईवी पर छोटे ऑफर्स उपलब्ध हैं।

हाई डिमांड वाले मॉडल्स पर नहीं है डिस्काउंट

इस बार डिस्काउंट कुछ मॉडल्स पर ही मिल रहा है। हाई डिमांड वाले मॉडल्स जीएसटी कट के बाद आए नए रेट पर ही मिल रहे हैं। दिसंबर में इन मॉडल्स पर न के बराबर डिस्काउंट है। स्लो-मूविंग वेरिएंट्स और पुराने स्टॉक पर बड़े ऑफर्स दिख रहे हैं। वहीं, मेनस्ट्रीम हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर मिडिल रेंज में डिस्काउंट्स हैं।

पहले जीएसटी घटी और अब दिसंबर ऑफर्स

डिस्काउंट्स भले ही सभी मॉडल्स पर एक जैसे नहीं हों, लेकिन जीएसटी कट, कंपनी की स्कीम्स, डीलर डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स को मिला दें, तो अच्छी-खासी बचत हो रही है। दिसंबर में GST से जुड़ी बचत जोड़ दें, तो कई मॉडल्स पर कुल फायदा 2 लाख रुपये के करीब पहुंच गया है। जैसे हुंडई एक्सटर में GST कट और दिसंबर ऑफर्स मिलाने पर 1.75 लाख रुपये तक का फायदा दिख रहा है।

कार खरीदते समय क्या-क्या देखें?

  • कार के माइलेज की जरूर तुलना करें। इससे आप लॉन्ग टर्म में काफी सारा फ्यूल खर्च बचा सकते हैं।
  • सेफ्टी फीचर्स, एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि जरूर देखें।
  • इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दें।
  • आफ्टर सेल्स सर्विस भी महत्वपूर्ण है। ब्रांड की प्रतिष्ठा और सर्विस नेटवर्क का मूल्यांकन करें।
  • चेक करें कि भविष्य में रीसेल के लिए कार की डेप्रिसिएशन रेट्स क्या हैं।
  • विभिन्न कंपनियों के मॉडल्स की वारंटी की शर्तों की तुलना कर लें। इससे भविष्य में रिपेयरिंग की लागत कम हो जाएगी।
  • पता करें कि कहां डिमांड सबसे ज्यादा है। वहां आपको कम डिस्काउंट्स मिलेंगे। वहीं, जहां डिमांड कम होगी, वहां अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस समय एंट्री लेवल हैचबैक की सबसे ज्यादा डिमांड है। फेस्टिव सीजन में इन्हें सबसे ज्यादा खरीदा गया है। वहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे तेज ग्रोथ देखी गई। एसयूवी का मार्केट शेयर साल 2022 से 2024 के बीच 12.6% से बढ़कर 16.7% हो गया है।

Published on:

10 Dec 2025 10:23 am

