December Car Discounts: दिसंबर में कार कंपनियां दे रहीं 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, यहां देखिए किस मॉडल पर कितना है फायदा

Year End Discounts on Cars: कार खरीदारों को दिसंबर महीने का इंतजार रहता है। साल के इस आखिरी महीने में कंपनियां बंपर डिस्काउंट्स देती हैं। इस बार भी कार मार्केट डिस्काउंट ऑफर्स से भरा हुआ है। लेकिन इस साल तस्वीर थोड़ी अलग है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई थोड़ी तंग। नतीजा यह है कि लुभावने ऑफर्स तो हैं, लेकिन पिछले साल जैसे बंपर डिस्काउंट्स नहीं हैं। ऐसे में इस बार दिसंबर आंख मूंदकर खरीदारी करने वाला मौका नहीं है। इस बार आपको अच्छे से कैलकुलेट करके फैसला लेना होगा।
जीएसटी 2.0, फेस्टिव सीजन और मजबूत कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते बीते महीनों में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। जीएसटी में कमी से एंट्री लेवल और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ी है।
कार कंपनियां दिसंबर में अलग-अलग सेगमेंट पर काफी सारे ऑफर्स लेकर आई हैं। लग्जरी एसयूवी और ईवी से लेकर हैचबैक तक हर सेगमेंट में डीलर इन्वेंट्री क्लिकर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीमियम मॉडल्स पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। एमजी मोटर की ग्लोस्टर और जीप की ग्रैंड चेरोकी पर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। न्यू लॉन्चिंग्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा XEV9e पर 3.8 लाख रुपये तक और BE 6 पर करीब 2.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।
|कार ब्रांड
|मॉडल
|बेनिफिट्स
|एमजी मोटर
|ग्लोस्टर
|4 लाख रुपये तक
|जीप
|ग्रैंड चेरोकी
|4 लाख रुपये तक
|महिंद्रा
|XEV9e
|3.80 लाख रुपये तक
|महिंद्रा
|BE 6
|2.50 लाख रुपये तक
|होंडा
|एलिवेट
|1.76 लाख रुपये तक
|होंडा
|सिटी
|1,57,700 रुपये तक
|फॉक्सवैगन
|वर्टस क्रोम
|1,55,000 रुपये तक
|जीप
|कंपास
|1.30 लाख रुपये तक
|टाटा मोटर्स
|अल्ट्रोज
|90,000 रुपये तक
|हुंडई
|एक्सटर
|85,000 रुपये तक
|हुंडई
|वरना
|75,000 रुपये तक
|हुंडई
|ऑरा
|33,000 रुपये तक
मिड-साइज SUV और सेडान सेगमेंट में भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। होंडा एलिवेट पर 1.76 लाख रुपये तक और होंडा सिटी पर लगभग 1.58 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। जबकि फॉक्सवैगन वर्टस क्रोम और जीप कंपास पर 1.55 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। EVs भी डिस्काउंट साइकल में शामिल हैं। MG ZS EV पर 1.25 लाख रुपये तक, एमजी कॉमेट ईवी पर करीब 1 लाख रुपये तक और विंडसर ईवी पर छोटे ऑफर्स उपलब्ध हैं।
इस बार डिस्काउंट कुछ मॉडल्स पर ही मिल रहा है। हाई डिमांड वाले मॉडल्स जीएसटी कट के बाद आए नए रेट पर ही मिल रहे हैं। दिसंबर में इन मॉडल्स पर न के बराबर डिस्काउंट है। स्लो-मूविंग वेरिएंट्स और पुराने स्टॉक पर बड़े ऑफर्स दिख रहे हैं। वहीं, मेनस्ट्रीम हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर मिडिल रेंज में डिस्काउंट्स हैं।
डिस्काउंट्स भले ही सभी मॉडल्स पर एक जैसे नहीं हों, लेकिन जीएसटी कट, कंपनी की स्कीम्स, डीलर डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स को मिला दें, तो अच्छी-खासी बचत हो रही है। दिसंबर में GST से जुड़ी बचत जोड़ दें, तो कई मॉडल्स पर कुल फायदा 2 लाख रुपये के करीब पहुंच गया है। जैसे हुंडई एक्सटर में GST कट और दिसंबर ऑफर्स मिलाने पर 1.75 लाख रुपये तक का फायदा दिख रहा है।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस समय एंट्री लेवल हैचबैक की सबसे ज्यादा डिमांड है। फेस्टिव सीजन में इन्हें सबसे ज्यादा खरीदा गया है। वहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे तेज ग्रोथ देखी गई। एसयूवी का मार्केट शेयर साल 2022 से 2024 के बीच 12.6% से बढ़कर 16.7% हो गया है।
