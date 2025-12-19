Success Story: कंटेंट क्रिएशन ने बदल दी राजस्थान के रमेश चौहान की जिंदगी, सिविल इंजीनियर से बन गए इन्फ्लुएंसर, आज हो रही मोटी कमाई

रमेश लगातार सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, जो न सिर्फ दर्शकों को पसंद आए, बल्कि उनके कंटेंट को एक पहचान भी मिले। यह खोज उन्हें वहीं ले आई, जहां से उनकी अपनी जड़ें थी गांव, खेत और खलिहान। रमेश ने खेती-किसानी, गांव की जीवंत दिनचर्या और सीजनल एक्टिविटी पर वीडियो बनाना शुरू किया। उनके गांव की सादगी, खेतों का नैचुरल बैकग्राउंड, और उनका हल्का-फुल्का अंदाज दर्शकों को खूब भाने लगा। देखते ही देखते फॉलोअर्स 50 हजार के पार पहुंच गए। यह वह मोड़ था जहां उन्होंने बड़ी नौकरी छोड़ पूरी तरह कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया।