रेलवे विकास को लेकर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की केंद्रीय रेल मंत्री से शिष्टाचार भेंट ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

राजसमंद. राजसमंद संसदीय क्षेत्र में रेलवे संपर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजसमंद जिले से जुड़े विभिन्न रेलवे विकास कार्यों, नई रेल सेवाओं और अधोसंरचना सुधार से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने राजसमंद से मुंबई तक नई सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी। उन्होंने कहा कि राजसमंद क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा कारणों से मुंबई की यात्रा करते हैं, लेकिन सीधी रेल सेवा के अभाव में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सांसद ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनें क्षेत्र से गुजरती तो हैं, लेकिन ठहराव नहीं होने से स्थानीय यात्रियों को लाभ नहीं मिल पाता।
बैठक में देवगढ़–बर हरिपुर रेलवे मार्ग की वर्तमान स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबंधित रूट की स्थिति से सांसद को अवगत कराया और तस्वीरों के माध्यम से प्रगति और तकनीकी पहलुओं की जानकारी साझा की। रेल मंत्री ने बताया कि संबंधित परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्रस्तुत मांगों और प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। व्यवहारिक और आवश्यक प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे विकास के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन और यात्री सुविधा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
भेंट के बाद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि राजसमंद क्षेत्र में रेलवे संपर्क और यात्री सुविधाओं का विस्तार लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है। बेहतर रेल नेटवर्क से न केवल आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि उद्योग, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक रुख और सहयोग के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया।
