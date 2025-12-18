रेलवे विकास को लेकर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की केंद्रीय रेल मंत्री से शिष्टाचार भेंट ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

राजसमंद. राजसमंद संसदीय क्षेत्र में रेलवे संपर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजसमंद जिले से जुड़े विभिन्न रेलवे विकास कार्यों, नई रेल सेवाओं और अधोसंरचना सुधार से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।