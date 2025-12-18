समाज ने उठाए सवाल, शिक्षा विभाग ने माना अतिक्रमण, शिक्षा मंत्री की नाराजगी के बाद कार्रवाई, ग्रामीणों में आक्रोश

सालवी समाज ने यह भी आरोप लगाया कि चबूतरे के आसपास अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से बाड़े बनाकर कब्जा किया गया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा स्कूल मैदान में पशुओं के मल-मूत्र के लिए रोड़ियां बनाए जाने और पीपलांत्री खुर्द में स्कूल ग्राउंड के पास सड़क पर अतिक्रमण से आवागमन बाधित होने की शिकायत भी ज्ञापन में दर्ज कराई गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपलांत्री के खेल मैदान पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया गया।समाज ने प्रशासन से मांग की है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर समान रूप से कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद दोबारा न हों।