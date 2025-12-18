विज्ञान का प्रश्न-पत्र 3, सामाजिक विज्ञान का 4 खंडों में होगा

राजसमंद. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वर्ष 2026 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। सीबीएसई ने 9 दिसंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह मार्गदर्शन जारी किया है। बोर्ड ने इस बार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रश्न-पत्रों की संरचना के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने की प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए हैं। नई गाइडलाइन सीबीएसई की आधिकारिक अकादमिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने का पर्याप्त अभ्यास कराएं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो। बोर्ड का उद्देश्य मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसी कारण यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इन बदलावों की पूरी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है।