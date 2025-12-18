एसआईआर से बदलेगा राजसमंद का सियासी गणित, 73,984 नाम होंगे बाहर, अकेले राजसमंद विधानसभा में सबसे अधिक 20,880 मतदाता प्रभावित

राजसमंद. राजसमंद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की गणना प्रक्रिया पूरी होते ही जिले की चारों विधानसभा सीटों का राजनीतिक समीकरण हिलता नजर आ रहा है। निर्वाचन विभाग के अनुसार एसआईआर के बाद जिले की मतदाता सूची से 73,984 नाम बाहर होंगे, जो आगामी चुनावी रणनीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण हसीजा ने बताया कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में मतदाता सूची का व्यापक शुद्धिकरण किया गया है। इसका असर इतना बड़ा है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में चारों सीटों पर विजयी प्रत्याशियों की कुल जीत का अंतर (93,294 वोट) लगभग उतना ही है, जितने मतदाता अब सूची से बाहर हो रहे हैं।