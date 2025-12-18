यूरिया संकट ने बढ़ाई किसानों की चिंता, राजसमंद में लंबी कतारें, खाली हाथ लौटते किसान और सूखती उम्मीदें

केलवा क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहां यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान खासे परेशान हैं। रबी सीजन में गेहूं की फसल की पिलाई का कार्य शुरू हो चुका है, ऐसे में यूरिया और डीएपी खाद की मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सरकारी समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि सिंचाई से पहले यूरिया डालना बेहद जरूरी होता है, ताकि गेहूं की जड़ों को पर्याप्त पोषण मिल सके और फसल की बढ़वार सही ढंग से हो। खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की आशंका लगातार बनी हुई है। क्षेत्र के किसान माधव लाल, शांतिलाल और रमेश कुमार बताते हैं कि वे कई दिनों से समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है।