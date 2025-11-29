Success Story: सोशल मीडिया से पहली बार आए 50 हजार रुपए, अब मोटी कमाई, प्रेरणादायक है उदयपुर के नरेश सालवी की कहानी

नरेश के लिए असली खुशी तब आई जब पहली बार सोशल मीडिया से उन्हें 50 हजार रुपए की आमदनी हुई। इस कमाई से उन्होंने खुद के लिए नया मोबाइल खरीदा। यह पल सिर्फ उनके लिए नहीं, परिवार के लिए भी गर्व का था। माता-पिता को भी भरोसा हुआ कि बेटा सही दिशा में मेहनत कर रहा है। इसके बाद उनकी आमदनी धीरे-धीरे नियमित होने लगी और नरेश का आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया।