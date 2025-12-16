Rajasthan: राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने रोका भाजपा का विकास रथ, विधायक को दी सीधी चेतावनी

रोष जताते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका
जालोर। भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निकाले गए विकास रथ को सांकरना गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। आहोर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में ग्रामीणों ने एलईडी टीवी भी बंद करवा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सांकरना गांव विकास से वंचित है, ऐसे में विकास के दावे करना गलत है। ग्रामीणों ने यहां तक कह दिया कि आगामी चुनावों में इसी स्थिति के चलते आहोर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को जनादेश नहीं मिलेगा।
ग्रामीणों ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार फिलहाल कोई ठोस काम नहीं कर रही है। केवल रथ घुमाने से भाजपा को आहोर विधानसभा की सीट नहीं मिलेगी। जब फील्ड में काम नजर आएगा, तभी लोग वोट देंगे, अन्यथा कोई वोट नहीं देगा। करीब दो घंटे तक चली चर्चा के बाद ग्रामीणों ने विकास रथ को वहां से रवाना कर दिया और गांव में घूमने नहीं दिया।
गौरतलब है कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर शनिवार 13 दिसंबर को जालोर में प्रभारी मंत्री केके विश्नोई और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कलक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर पांच विकास रथ रवाना किए थे। ये रथ जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर सरकार की दो साल की उपलब्धियां दिखा रहे हैं। विकास रथ आहोर विधानसभा क्षेत्र के सांकरना गांव पहुंचा था।
ग्रामीणों ने कहा कि जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग को मंत्री बनाया गया, लेकिन वे अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। वहीं आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित भी कोई ठोस काम नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। सांकरना गांव में जलदाय विभाग का कोई स्टाफ नहीं है। ऐसे में काम होगा, तभी लोग जुड़ेंगे, वरना नहीं।
ग्रामीणों ने कहा कि विकास रथ घुमाने से लोगों को क्या लाभ होगा। सरकार आमजन का पैसा फिजूल खर्च कर रही है। यदि काम होगा तो वह अपने आप दिख जाएगा। गांवों में पानी छोड़ने और बिजली की समस्या के समाधान के लिए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। सांकरना गांव में सर्दी के मौसम में भी 10 से 15 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि विकास रथ में शिकायत पेटिका लगी हुई है और उसमें शिकायत डालने को कहा जा रहा है, लेकिन एक ग्रामीण ने आशंका जताई कि शिकायत पेटिका को बाहर ले जाकर कहीं फेंक दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आहोर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश की। हालांकि घटना स्थल पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ।
गांव में पानी सप्लाई का सिस्टम ठीक है। स्थायी समाधान के लिए गांव में टैंक बनाया जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो मैं विभागीय अधिकारियों के साथ स्वयं सांकरना गांव जाऊंगा। जो भी दिक्कत होगी, उसका स्थाई समाधान किया जाएगा।
