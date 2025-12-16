Rajasthan: राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने रोका भाजपा का विकास रथ, विधायक को दी सीधी चेतावनी

जालोर। भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निकाले गए विकास रथ को सांकरना गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। आहोर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में ग्रामीणों ने एलईडी टीवी भी बंद करवा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सांकरना गांव विकास से वंचित है, ऐसे में विकास के दावे करना गलत है। ग्रामीणों ने यहां तक कह दिया कि आगामी चुनावों में इसी स्थिति के चलते आहोर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को जनादेश नहीं मिलेगा।