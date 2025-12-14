सांचौर में लूट का खुलासा : गिरफ्तार तीन आरोपियों का शहर में निकाला पैदल मार्च

इसके बाद तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस की ओर से गिरफ्तार भलाराम उर्फ सचिन विश्नोई निवासी बी ढाणी, सांचौर का हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं बाबूलाल विश्नोई निवासी लोलो की ढाणी, सांचौर और प्रकाश विश्नोई निवासी बी ढाणी, सांचौर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों का सांचौर शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजन से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।