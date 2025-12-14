सांचौर में लूट का खुलासा : गिरफ्तार तीन आरोपियों का शहर में निकाला पैदल मार्च

सांचौर में अपराधियों का पैदल मार्च निकालती पुलिस। फोटो- पत्रिका
सांचौर। क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज पांच घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का सांचौर शहर में पैदल मार्च निकालकर आमजन में कानून का भय और सुरक्षा का भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया।
सांचौर थानाधिकारी नेमाराम ने बताया कि जिले में लूट के मामलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सुरेश कुमार विश्नोई निवासी सरनाउ ने 10 दिसंबर की रात थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट में बताया कि वह शाम करीब 8.30 बजे सांचौर में अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। इसी दौरान बाबूलाल नामक व्यक्ति वहां आया और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद उसने अपने साथियों सचिन उर्फ भलाराम और प्रकाश को मौके पर बुला लिया।
आरोपियों ने प्रार्थी के साथ झगड़ा किया और उसके गले में पहनी तीन तोला सोने की चेन लूट ली। साथ ही उसकी जेब से जबरन गाड़ी की चाबी निकाल ली। आरोपियों ने प्रार्थी को धक्का देकर हटाया और बाबूलाल उसकी गाड़ी सहित उसमें रखे 50 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तकनीकी संसाधनों के माध्यम से लूट स्थल को चिह्नित किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।
इसके बाद तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस की ओर से गिरफ्तार भलाराम उर्फ सचिन विश्नोई निवासी बी ढाणी, सांचौर का हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं बाबूलाल विश्नोई निवासी लोलो की ढाणी, सांचौर और प्रकाश विश्नोई निवासी बी ढाणी, सांचौर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों का सांचौर शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजन से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।
