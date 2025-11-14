अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- बिहार में इस वजह से हारी कांग्रेस

गहलोत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चलते चुनाव के दौरान पैसे बांटे जा रहे थे, आयोग को यह सब रोकना चाहिए था, लेकिन रोका ही नहीं। जबकि उन्होंने राजस्थान में रोक दिया, जब मोबाइल फोन बंट रहे थे, पेंशन रोक दी। इसके विपरीत बिहार में चुनाव आयोग ने इन सबकी अनदेखी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता वोट चोरी की बात कर रहे थे, यह वही है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो, धन का दुरुपयोग हो, और आयोग चुप रहे, तो इसे वोट चोरी ही कहा जाता है।