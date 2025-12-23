जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती…41 बीघा में विकसित की जा रहीं चार पर चला पीला पंजा

जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को आगरा रोड, खो नागोरियान और नायला रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रहीं चार कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इसके अलावा ऑफिसर्स एन्क्लेव में बिना अनुमति के किए जा रहे तीन मंजिला निर्माण को भी सील किया। वहीं, पालड़ी मीणा में 60 अनुउपयोगी कियोस्क भी ध्वस्त किए गए। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी भी पहुंचे। कार्रवाई को उन्होंने खड़े होकर देखा।