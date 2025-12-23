जयपुर में निकालेंगे श्रमिक हुंकार रैली, प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे

जयपुर। विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर प्रदेशभर से श्रमिक और कर्मचारी 26 दिसंबर को जयपुर में जुटेंगे। भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान के आह्वान पर श्रमिक हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से शुरू होकर बाइस गोदाम पहुंचेगी।
संघ के महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे किए गए और बजट में जो घोषणाएं की गईं वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मजदूर राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, उनकी अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार से मांग है कि श्रमिकों व कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य प्रदेश के मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं न्यूनतम वेतन में वृद्धि, स्थायी रोजगार, ठेका प्रथा खत्म करने, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन तथा शिक्षा-स्वास्थ्य सहित मूलभूत अधिकारों की रक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, जो राज्य के हित में नहीं है। राज्य के उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए।
क्षेत्र संगठन मंत्री सी वी राजेश ने कहा कि सरकार को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। रैली संयोजक दीनानाथ रूथला ने कहा कि श्रमिकों-कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग