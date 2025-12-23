जयपुर में निकालेंगे श्रमिक हुंकार रैली, प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे

संघ के महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे किए गए और बजट में जो घोषणाएं की गईं वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मजदूर राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, उनकी अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार से मांग है कि श्रमिकों व कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।