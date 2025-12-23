23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में निकालेंगे श्रमिक हुंकार रैली, प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे

भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान के आह्वान पर श्रमिक हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 23, 2025

जयपुर। विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर प्रदेशभर से श्रमिक और कर्मचारी 26 दिसंबर को जयपुर में जुटेंगे। भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान के आह्वान पर श्रमिक हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से शुरू होकर बाइस गोदाम पहुंचेगी।

संघ के महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे किए गए और बजट में जो घोषणाएं की गईं वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मजदूर राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, उनकी अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार से मांग है कि श्रमिकों व कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

निजीकरण रोका जाए

उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य प्रदेश के मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं न्यूनतम वेतन में वृद्धि, स्थायी रोजगार, ठेका प्रथा खत्म करने, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन तथा शिक्षा-स्वास्थ्य सहित मूलभूत अधिकारों की रक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, जो राज्य के हित में नहीं है। राज्य के उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए।

समस्याओं का जल्द हो समाधान

क्षेत्र संगठन मंत्री सी वी राजेश ने कहा कि सरकार को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। रैली संयोजक दीनानाथ रूथला ने कहा कि श्रमिकों-कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 08:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में निकालेंगे श्रमिक हुंकार रैली, प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट: खर्च सीमा दोगुना तक बड़ी, अब 1 लाख खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार

Rajasthan panchayat elections
जयपुर

सरकार ने सुविधा दी, फील्ड इंजीनियरों ने परेशानी बना दिया 

जयपुर

130 की रफ्तार, जीरो खतरा….जानिए रेलवे की नई पॉलिसी से क्या होगा फायदा

Rail project
जयपुर

जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती…41 बीघा में विकसित की जा रहीं चार पर चला पीला पंजा

जयपुर

रिश्वत से करती अटेंडेंस फुल… शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.