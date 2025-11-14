Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार के बाद समर्थकों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस प्रशासन अलर्ट

17वें राउंड की काउंटिंग खत्म होते ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। इस दौरान वे काफी निराश नजर आए। तभी हजारों की तादात में मौजूद नरेश मीणा के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई और सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान नरेश मीणा कार पर चढ़ गए और समर्थकों को संबोधित करने लगे। हालांकि, नरेश मीणा की हार से नाखुश समर्थक नारेबाजी करने से नहीं रूके। इस दौरान भारी तादात में पुलिस बल तैनात रहा।