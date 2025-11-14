Patrika LogoSwitch to English

बारां

Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार के बाद समर्थकों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस प्रशासन अलर्ट

Naresh Meena Lost Anta by-election: अंता उपचुनाव में हार के बाद नरेश मीणा समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Anil Prajapat

Nov 14, 2025

Naresh-Meena-lost-Anta-by-election

कार पर चढ़े नरेश मीणा और मौजूद उनके समर्थक। फोटो: पत्रिका

बारां। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15 हजार वोटों से हराया। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। अंता उपचुनाव में हार के बाद नरेश मीणा समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा।

17वें राउंड की काउंटिंग खत्म होते ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। इस दौरान वे काफी निराश नजर आए। तभी हजारों की तादात में मौजूद नरेश मीणा के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई और सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान नरेश मीणा कार पर चढ़ गए और समर्थकों को संबोधित करने लगे। हालांकि, नरेश मीणा की हार से नाखुश समर्थक नारेबाजी करने से नहीं रूके। इस दौरान भारी तादात में पुलिस बल तैनात रहा।

हार के बाद नरेश मीणा बोले- ईमानदारी हार गई

अंता उपचुनाव में हार पर नरेश मीणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए सिर झुकाता हूं। लेकिन, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। लेकिन, ईमानदारी हार गई। उन्होंने कहा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हैं, हमारी त्याग-तपस्या में शायद कोई कमी रही होगी। इस दौरान नरेश मीणा के समर्थक नारेबाजी करते रहे।

तीसरे स्थान पर रहे नरेश मीणा

कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 69462 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं, भाजपा के मोरपाल सुमन 53868 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 100 वोट से पिछड़कर तीसरे नंबर पर रहे। नरेश मीणा को कुल 53740 वोट मिले।

