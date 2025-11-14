Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

2025-11-14 08:16:24 am

Anta By Election Counting: 14 टेबलों पर की जा रही मतगणना

अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पीजी कालेज बारां में शुरू हो गई है। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया व निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा अभी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे। मतगणना स्थल पर पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी आ रहे हैं। 14 टेबलों पर मतगणना की जा रही है। कुल 19 राऊंड में गणना होगी। इसके अलावा होम वोटिंग की अलग से गणना होगी। इससे पहले पोस्टल बैलट की गणना होगी। प्रमोद भाया कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से भगवान दाधीच मतगणना स्थल पर पहुंच गये हैं।