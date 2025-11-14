Patrika LogoSwitch to English

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

Anta Result Live Update: अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज निर्वाचन आयोग रिजल्ट जारी कर रहा है। मतगणना के दौरान सभी की निगाहें काउटिंग हॉल पर टिकी हैं। यहां देखें पल-पल की अपडेट।

बारां

image

Kamal Mishra

Nov 14, 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट 2025 (फोटो-पत्रिका)

Anta Result Live Update: राजस्थान की राजनीति में बहुचर्चित विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज निर्वाचन आयोग रिजल्ट जारी कर रहा है। 11 नवंबर को हुए रिकॉर्ड तोड़ 80 प्रतिशत मतदान के बाद आज सभी की निगाहें अंता विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर टिकी हैं। सुबह 8 बजे से ही बारां पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मतगणना शुरू हो गई है।

2025-11-14 08:34:29 am

Anta By Election Counting: होम वोटिंग की मतगणना में एक वोट रिजेक्ट

अंता सीट पर 319 होम वोटिंग की गणना की जा रही है। चार सेना के वोट आनलाइन डले, जिनमें से एक मत रिजेक्ट हो गया। मौके पर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। जिस जगह पर वोटों की गिनती हो रही है, वहां पर मीडिया का जाना मना है।

[caption id="attachment_20099741" align="alignnone" width="300"]anta election result स्ट्रांग रूम के अंदर रखे ईवीएम (फोटो-पत्रिका)[/caption]

2025-11-14 08:26:16 am

80 प्रतिशत हुई है वोटिंग

अंता उपचुनाव में कुल 2 लाख 28 हजार 264 पंजीकृत मतदाताओं में से 1 लाख 83 हजार 99 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 82.32 प्रतिशत, महिलाओं की 78 प्रतिशत और थर्ड जेंडर की 75 प्रतिशत रही। कुल 268 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई, जिनमें से 15 केंद्रों पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। कुल 80 फीसदी मतदान हुआ है।

[caption id="attachment_20099714" align="alignnone" width="300"]anta result बैलेट पेपर ले जाता मतगणना कर्मी (फोटो-पत्रिका[/caption]

2025-11-14 08:16:24 am

Anta By Election Counting: 14 टेबलों पर की जा रही मतगणना

अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पीजी कालेज बारां में शुरू हो गई है। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया व निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा अभी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे। मतगणना स्थल पर पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी आ रहे हैं। 14 टेबलों पर मतगणना की जा रही है। कुल 19 राऊंड में गणना होगी। इसके अलावा होम वोटिंग की अलग से गणना होगी। इससे पहले पोस्टल बैलट की गणना होगी। प्रमोद भाया कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से भगवान दाधीच मतगणना स्थल पर पहुंच गये हैं।

2025-11-14 07:55:42 am

Anta Result Live Update: मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम खोला गया, भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मौजूद

14 टेबलों पर 20 राउंड में काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम खोला गया। केवल भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन मौजूद। प्रमोद जैन भाया नहीं पहुंचे, उनके प्रतिनिधि भगवान दाधीच पहुंचे। नरेश मीणा भी नहीं आए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्ा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

