बम से कलक्ट्रेट उड़ाने की धमकी भरे मेल से हडक़ंप, मिनी सचिवालय में 5 घंटे काम ठप

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया। इसके साथ ही कोटा से बम निरोधक व बम डिस्पोजल दस्ते को बुलवाया गया। जिन्होंने कलक्ट्रेट कैंपस की एंटी बम चेङ्क्षकग की गई है। इसके तहत कलक्ट्रेट के चप्पे-चप्पे को छाना गया। यह ईमेल सुबह 8 बजे कलक्ट्रेट के आधिकारिक मेल आईडी पर आया था। इस मेल के संबंध में एनआईसी ने जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर को खाली कराया। परिसर में मौजूद कर्मचारियों अधिकारियों के साथ-साथ अपने कार्य करवाने के लिए यहां पहुंचे लोगों को भी बाहर निकाला गया। जिले के कई इलाकों से पहुंचे लोग भी कलक्ट्रेट में अपने काम के लिए पहुंचे थे, लेकिन बम निरोधक दस्ते की जांच के चलते किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल की सूचना कलक्टे्रट से मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल सीआईडी जोन कोटा को सूचना देकर अवगत करवाया गया। सूचना पर कोटा से डॉग तथा बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमों ने यहां पहुंचकर पहले तो भवन के अन्दर तथा बाद में सुरक्षाकर्मियों ेन सम्पूर्ण परिसर में चप्पे-चप्पे की जांच की गई।