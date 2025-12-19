19 दिसंबर 2025,

बारां

बम से कलक्ट्रेट उड़ाने की धमकी भरे मेल से हडक़ंप, मिनी सचिवालय में 5 घंटे काम ठप

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया।

बारां

Mukesh Gaur

Dec 19, 2025

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया।

अतिक्रमियों ने आवासों के पास बाड़े बना लिए हैं। जहां अतिक्रमी फसलों की बुवाई करते है

बारां. मिनी सचिवालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल के मिलने की जानकारी के बाद भवन में संचालित करीब एक दर्जन कार्यालयों में हड$कम्प मच गया। सूचना के साथ ही सभी कर्मचारी व अन्य लोग भवन से बाहर भागते नजर आए। वहीं प्रशासन ने पूरे परिसर को खाली करवाया। इसके बाद पुलिस व सुरक्षा जांच एजेंसियां सर्तक होकर सर्चिंग अभियान में जुट गई। सम्पूर्ण भवन व परिसर की करीब दो घंटे तक कोटा से पहुंची जांच एजेंसियों ने सर्चिंग की। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है।

कलक्टर की आइडी पर आया ई-मेल

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया। इसके साथ ही कोटा से बम निरोधक व बम डिस्पोजल दस्ते को बुलवाया गया। जिन्होंने कलक्ट्रेट कैंपस की एंटी बम चेङ्क्षकग की गई है। इसके तहत कलक्ट्रेट के चप्पे-चप्पे को छाना गया। यह ईमेल सुबह 8 बजे कलक्ट्रेट के आधिकारिक मेल आईडी पर आया था। इस मेल के संबंध में एनआईसी ने जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर को खाली कराया। परिसर में मौजूद कर्मचारियों अधिकारियों के साथ-साथ अपने कार्य करवाने के लिए यहां पहुंचे लोगों को भी बाहर निकाला गया। जिले के कई इलाकों से पहुंचे लोग भी कलक्ट्रेट में अपने काम के लिए पहुंचे थे, लेकिन बम निरोधक दस्ते की जांच के चलते किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल की सूचना कलक्टे्रट से मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल सीआईडी जोन कोटा को सूचना देकर अवगत करवाया गया। सूचना पर कोटा से डॉग तथा बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमों ने यहां पहुंचकर पहले तो भवन के अन्दर तथा बाद में सुरक्षाकर्मियों ेन सम्पूर्ण परिसर में चप्पे-चप्पे की जांच की गई।

सुबह 8 बजे भेजा

जिला कलेक्ट्रेट की ऑफिस ईमेल आईडी पर मिला धमकी भरा मेल शुक्रवार सुबह 8 बजे आया था। वही जिला सूचना विज्ञान कार्यालय ने इसकी सूचना सुबह करीब 9.30 बजे प्रशासन को दी। तब तक करीब आधे से अधिक कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यालयों में पहुंचकर कामकाज शुरु कर चुके थे। इसके बाद परिसर खाली करवाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भंवरलाल जनागल ने बताया कि वे सुबह ऑफिस पहुंच गए थे। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें धमकी भरे मेल की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने सभी कार्यालयों व परिसर को खाली करवाया।

पुख्ता नहीं सुरक्षा व्यवस्था के प्रबन्ध

परिसर स्थित जिला कलक्ट्रेट कार्यालय के ऑफिस मेल पर करीब 6 माह बाद दूसरी बार मिले धमकी भरे मेल से कर्मचारी व अन्य लोगों में दहशत हो गई थी। कई कर्मचारियों ने बताया कि ऐसे मेल आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेल मिलने के करीब डेढ़ घंटे बाद जानकारी मिल पाई।

दोपहर बाद दिया प्रवेश

कलक्ट्रेट की ऑफिस ईमेल आईडी पर मिले धमकी भरे मेल के बाद सुबह से दोपहर बाद तक जांच होने के उपरान्त कर्मचारियों व अन्य लोगो को भवन में दोपहर 2.30 बजे बाद मेटल डिटेक्टर से जांच कर प्रवेश दिया गया। लेकिन तब तक बाहर से काम करवाने आए कई लोग वापस चले गए थे।

सात महीने पहले भी मिला था धमकी भरा मेल

जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि पूर्व में भी 14 मई को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था। उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि उस समय भी कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच एजेंसियों द्वारा जांच करवाई गई थी।

ऑफिस की ई मेल आईडी पर सुबह 8 बजे धमकी की तरह का मेल मिला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा कारणों के तहत तत्काल कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया। कोटा से पहुंची डॉग स्क्वॉड व बम निरोधक दस्ते ने सम्पूर्ण परिसर की जांच की, दोपहर बाद प्रवेश दिया गया। मेल कहां से आया, क्या कारण है। इन सबकी जांच सुरक्षा एजेन्सियां करेंगी।

रोहिताश्व तोमर, जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर की ऑफिस मेल ईमेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर तुरन्त अलर्ट करके जांच करवाई गई। इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसकी जांच शुरु करवाई गई है।

राजेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां

Published on:

19 Dec 2025 10:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बम से कलक्ट्रेट उड़ाने की धमकी भरे मेल से हडक़ंप, मिनी सचिवालय में 5 घंटे काम ठप

