चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: सौर ऊर्जा के नए कायदों ने उलझाया, बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच,कब आएगी गाइडलाइन

घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह बिजली के बिल में दी जाने वाली सौ यूनिट नि:शुल्क बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच फंसा हुआ है। पहले हर माह 100 यूनिट का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाने की योजना थी।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 04, 2025

घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़. घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह बिजली के बिल में दी जाने वाली सौ यूनिट नि:शुल्क बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच फंसा हुआ है। पहले हर माह 100 यूनिट का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाने की योजना थी। इसके लिए बिजली कंपनियो को शिविर लगाने के भी आदेश जारी हो गए। लेकिन, योजना की पूरी गाइडलाइन जारी नहीं होने से उपभोक्ताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सरकार की ओर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में ऐसे उपभोक्ताओं के पंजीयन का दावा किया गया था। लेकिन उपभोक्ता शिविरों में तो पहुंच रहे हैं। लेकिन उनका पंजीयन नहीं हो रहा है। यदि सरकार की ओर से सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाते है तो चित्तौडग़ढ़ जिला भी आत्मनिर्भर हो सकता है।

योजना के अनुसार हर घरेलू उपभोक्ता के 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने की योजना है। इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। केन्द्र सरकार से सब्सिडी के रूप में 33 हजार रुपए मिलेंगे और 17 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। जिले के करीब दो से सवा दो लाख उपभोक्ताओं को भी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। इन उपभोक्ताओं को पिछली सरकार के समय से सब्सिडी मिल रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि मासिक बिल वितरण व्यवस्था होने से भी नुकसान हो रहा है।

फैक्ट फाइल

● सरकार फ्री बिजली के लिए सब्सिडी दे रही: प्रति वर्ष 6200 करोड़ रुपए
● उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट: 562.50 रुपए प्रति माह
● 77 लाख उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे सामुदायिक सोलर संयंत्र
● 27 लाख लोगों की छत पर लगने है सोलर पैनल
● डेढ़ सौ यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को एक रुपए यूनिट का इंसेंटिव मिलेगा
● सौ यूनिट नि:शुल्क बिजली के लिए पिछली सरकार के समय करीब सवा दो लाख उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया था।
● जिले में पंजीकृत उपभोक्ताओं में से करीब 60 हजार के यहां आ रहे हैं शून्य राशि के बिल।

जिनके जगह नहीं, वहां सार्वजनिक जगह का सहारा

निगम के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में लगभग 77 लाख उपभोक्ता हैं, जो प्रति माह 150 यूनिट से कम बिजली का उपभोग कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि इनमें से कई उपभोक्ताओं के पास सोलर पैनल लगाने के लिए जगह नहीं होगी। इनके लिए निकटतम जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन या सरकारी इमारत की छत पर सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। डिस्कॉम ज्यादा बिजली की खपत वाले ऐसे उपभोक्ताओं को सक्षम मानते हुए कोशिश कर रहा है कि इन्हें दूसरे फेज में जोड़ा जाए। इस योजना से शुरुआत में कुल 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ा जाना है। सरकार की ओर से आम उपभोक्ताओं के यहां सोलर लगाए जाते तो चित्तौडग़ढ़ जिला बिजली में आत्मनिर्भर हो सकता है।

Published on:

04 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh News: सौर ऊर्जा के नए कायदों ने उलझाया, बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच,कब आएगी गाइडलाइन

