Chittorgarh News: सौर ऊर्जा के नए कायदों ने उलझाया, बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच,कब आएगी गाइडलाइन

चित्तौड़गढ़. घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह बिजली के बिल में दी जाने वाली सौ यूनिट नि:शुल्क बिजली सब्सिडी योजना में सोलर का पेंच फंसा हुआ है। पहले हर माह 100 यूनिट का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाने की योजना थी। इसके लिए बिजली कंपनियो को शिविर लगाने के भी आदेश जारी हो गए। लेकिन, योजना की पूरी गाइडलाइन जारी नहीं होने से उपभोक्ताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सरकार की ओर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में ऐसे उपभोक्ताओं के पंजीयन का दावा किया गया था। लेकिन उपभोक्ता शिविरों में तो पहुंच रहे हैं। लेकिन उनका पंजीयन नहीं हो रहा है। यदि सरकार की ओर से सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाते है तो चित्तौडग़ढ़ जिला भी आत्मनिर्भर हो सकता है।