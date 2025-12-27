Jaipur Traffic Change : जयपुर में आज से लागू होगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, इन मार्गों को किया जा सकता है वन-वे

1- रामगढ़ मोड़ से जलमहल होते हुए आमेर जा सकेंगे। वहीं आमेर से कुंडा से दिल्ली रोड होते हुए वाहन आ सकेंगे।

2- बंदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्यूढ़ी, सर्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे।

3- आतिश गेट से सिटी पैलेस, जंतर मंतर की ओर यातायात नहीं जाएगा।

4- धीमी गति व हल्के माल वाहकों का परकोटे में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

5- पर्यटक बसें जौहरी बाजार से प्रवेश कर रामगढ़ रोड की तरफ जाएंगी। रामगढ़ मोड़ से प्रवेश नहीं कर सकेंगी।