जयपुर

Jaipur Traffic Change : जयपुर में आज से लागू होगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, इन मार्गों को किया जा सकता है वन-वे

Jaipur Traffic Change : नववर्ष 2026 और पर्यटन सीजन के चलते जयपुर में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए आज शनिवार से विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों को आवश्कतानुसार वन-वे किए जा सकेगा। जयपुर की नई ट्रैफिक व्यवस्था को जानिए।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 27, 2025

Jaipur Traffic system changed today a special traffic arrangement will be implemented and some routes may be made one-way

बड़ी चौपड़ पर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वाहन चालक। फोटो पत्रिका

Jaipur Traffic Change : नववर्ष 2026 और पर्यटन सीजन के चलते जयपुर में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए आज शनिवार से विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। जरूरत पड़ने पर परकोटा क्षेत्र सहित बाहरी मार्गों को अस्थायी रूप से आवश्कतानुसार वन-वे किया जाएगा, ताकि जाम की स्थिति न बने और पर्यटक सुगमता से आवागमन कर सकें।

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने को अन्य जिलों से 300 अतिरिक्त जवान जयपुर कमिश्नरेट को उपलब्ध करवाए हैं। ये जवान प्रमुख चौराहों, पार्किंग स्थलों और पर्यटन केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगे। चारदीवारी क्षेत्र में यातायात दबाब होने की स्थिति में सड़कों के मीडियन कटों को बंद किया जाएगा।

इस तरह व्यवस्था

1- रामगढ़ मोड़ से जलमहल होते हुए आमेर जा सकेंगे। वहीं आमेर से कुंडा से दिल्ली रोड होते हुए वाहन आ सकेंगे।
2- बंदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्यूढ़ी, सर्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे।
3- आतिश गेट से सिटी पैलेस, जंतर मंतर की ओर यातायात नहीं जाएगा।
4- धीमी गति व हल्के माल वाहकों का परकोटे में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
5- पर्यटक बसें जौहरी बाजार से प्रवेश कर रामगढ़ रोड की तरफ जाएंगी। रामगढ़ मोड़ से प्रवेश नहीं कर सकेंगी।

यहां किया जा सकता है वन-वे

1- जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट से जा सकेंगे। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक सर्कल तक जाने के लिए (सुभाष चौक से चार दरवाजा, रामगंज चौपड़ होते हुए वाहन आ सकेंगे)।
2- गोविंद मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर से आ सकेंगे। झालाना बायपास से केन्द्रीय विद्यालय से होते हुए जेएलएन मार्ग ओटीएस चौराहा की तरफ वाहन नहीं आ सकेंगे।

गत वर्ष की सीख, इस बार पुख्ता इंतजाम

गत वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को वाहनों में रात गुजारनी पड़ी थी। इस बार पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। वाहनों में सोने वाले पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर वाहन पार्क करने की नसीहत दी जाएगी।
योगेश दाधीच, एडिशनल पुलिस कमिश्नर

ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गूगल मैप्स से नजर

कमिश्नरेट पुलिस ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करें और अनावश्यक रूप से परकोटा क्षेत्र में वाहन लेकर प्रवेश न करें। अधिकारी गूगल मैप्स से भी मार्गों पर ट्रैफिक पर नजर रखेंगे, उसे सुचारू करवाएंगे। जरूरत पर कई जगह वन-वे व्यवस्था की जाएगी।
सचिन मित्तल, कमिश्नर, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Traffic Change : जयपुर में आज से लागू होगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, इन मार्गों को किया जा सकता है वन-वे

