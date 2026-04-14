Inside Story: इटली से दशकों की गहरी दोस्ती के बावजूद मेलोनी ने इजरायल को क्यों दिया बड़ा झटका?

Middle East Conflict : इटली और इजरायल के बीच कूटनीतिक और रक्षा संबंध दशकों पुराने और बेहद मजबूत रहे हैं। दोनों देश लंबे समय से सैन्य तकनीक, हथियारों की खरीद और रक्षा अनुसंधान में एक-दूसरे के प्रमुख साझीदार रहे हैं। लेकिन मौजूदा मध्य पूर्व संघर्ष ने इन ऐतिहासिक रिश्तों की कड़ी परीक्षा ले ली है। ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध के हालातों को देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी उम्मीद इजरायल को बिल्कुल नहीं थी। मेलोनी सरकार ने इजरायल के साथ होने वाले महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य तकनीक समझौते को निलंबित कर दिया है।