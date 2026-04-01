Netanyahu Call: इस्लामाबाद के आसमान से बेंजामिन नेतन्याहू को आया फोन, जानें क्या हुई पूरी बात ? क्यों व कैसे बदला मूड ?

Netanyahu :पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक शांति वार्ता आयोजित की गई थी। हालांकि, यह बातचीत किसी भी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने से पहले ही बेनतीजा खत्म हो गई। इस असफलता के तुरंत बाद एक चौंकाने वाला कूटनीतिक कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में खुलासा किया है कि इस्लामाबाद से वापस लौटते वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें सीधे अपने विमान से फोन किया था। यह मिड-एयर फोन कॉल आसमान की ऊंचाइयों से किया गया था, और इसमें वार्ता टूटने के मुख्य कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई।