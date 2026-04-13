ब्रिटेन के बाद रूस भी ट्रंप के खिलाफ, बोला- ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी से बिगड़ेंगे हालात

US Iran Blockade Russia Response: अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के फैसले को लेकर वैश्विक स्तर पर विरोध बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के बाद अब रूस ने भी इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्रेमलिन ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक स्थिरता पर नकारात्मक असर डाल सकती है।