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Patrika Explainer: क्या है Naval Blockade? ट्रंप के फैसले से ईरान पर बढ़ सकता है दबाव, दुनिया में गहराने वाला है तेल संकट?

Naval Blockade of Strait of Hormuz by US: होर्मुज जलडमरूमध्य पर ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड ऐलान से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। जानें Naval Blockade क्या होता है और इतना अहम क्यों है यह समुद्री मार्ग और इस एक्शन के बाद इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 12, 2026

Naval Blockade of Strait of Hormuz by US

Naval Blockade of Strait of Hormuz by US

What is Naval Blockade Explained: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 20 घंटे चली वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ट्रंप ने 'नेवल ब्लॉकेड' लागू करने की बात कही है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। यह फैसला सिर्फ दो देशों के बीच तनाव तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और भू-राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि Naval Blockade आखिर होता क्या है और इसका वास्तविक मतलब क्या है।

Naval Blockade क्या होता है?

सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर नेवल ब्लॉकेड (Naval Blockade) होता क्या है? आपको बता दें कि यह एक सैन्य रणनीति है, जिसमें किसी देश या समुद्री क्षेत्र को नौसेना के जरिए घेर लिया जाता है ताकि वहां से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल या पूरी तरह रोका जा सके।

इस दौरान नौसेना जहाजों की चेकिंग करती है, संदिग्ध जहाजों को रोकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी देश की सप्लाई लाइन खासकर तेल, गैस और जरूरी सामान को बाधित करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो यह समुद्र के रास्ते किसी देश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से घेरने की कार्रवाई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह खाड़ी देशों को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। रोजाना बड़ी संख्या में तेल टैंकर इस मार्ग से निकलते हैं, जो एशिया, यूरोप और अन्य हिस्सों में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे वैश्विक तेल बाजार और कीमतों पर पड़ता है।

ट्रंप ने क्या ऐलान किया है?

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में हर उस जहाज पर नजर रखेगी जो वहां से गुजरने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि जो जहाज ईरान को किसी प्रकार का भुगतान कर चुके हैं, उन्हें रोका जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा और जरूरत पड़ने पर पूरे समुद्री रास्ते को कंट्रोल करेगा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज में आने-जाने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में उन जहाजों को रोका जाएगा जिन्होंने ईरान को कोई टोल दिया है। उन्होंने ईरान पर ''दुनिया से जबरन वसूली'' (World Extortion) करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अमेरिकी बलों या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करने वालों को कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है?

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चली लंबी वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद थी, लेकिन घंटों बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका सख्त रुख अपनाए हुए है। ईरान ने अपने कार्यक्रम को छोड़ने से इनकार किया, जबकि अमेरिका इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी टकराव के बाद अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए नेवल ब्लॉकेड जैसा कदम उठाने की घोषणा की है।

क्या दुनिया में गहरा सकता है तेल संकट?

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का प्रमुख मार्ग है, ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य नियंत्रण या अवरोध सीधे तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। अगर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है और कई देशों में ईंधन की कमी का संकट पैदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही तो एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।

Naval Blockade पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है?

नेवल ब्लॉकेड को अंतरराष्ट्रीय कानून में गंभीर सैन्य कार्रवाई माना जाता है। आमतौर पर इसे युद्ध जैसी स्थिति में लागू किया जाता है और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन या वैध कारण होना जरूरी होता है। बिना व्यापक सहमति के ऐसे कदम को आक्रामक माना जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ने का खतरा रहता है।

ईरान ने क्या कहा, अब क्या होगा?

ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है, तो वह इसका जवाब देगा। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले के बाद हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं और टकराव की आशंका भी बढ़ गई है।

कट सकता है भारत का ऑयल सोर्स

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने पर भारत की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अगर यहां आवाजाही बाधित होती है तो सप्लाई में देरी, कीमतों में बढ़ोतरी और ईंधन संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि भारत ने कुछ हद तक वैकल्पिक स्रोत बढ़ाए हैं, फिर भी होर्मुज पर निर्भरता अभी भी काफी ज्यादा है।

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Published on:

12 Apr 2026 08:42 pm

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