Patrika Explainer: क्या है Naval Blockade? ट्रंप के फैसले से ईरान पर बढ़ सकता है दबाव, दुनिया में गहराने वाला है तेल संकट?

What is Naval Blockade Explained: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 20 घंटे चली वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ट्रंप ने 'नेवल ब्लॉकेड' लागू करने की बात कही है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। यह फैसला सिर्फ दो देशों के बीच तनाव तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और भू-राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि Naval Blockade आखिर होता क्या है और इसका वास्तविक मतलब क्या है।