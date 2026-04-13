Patrika Analysis: तेल, कूटनीति और ट्रंप का दबाव; ईरानी टैंकरों की भारत में लैंडिंग के पीछे की इनसाइड स्टोरी

Iran Oil Imports to India: करीब 7 साल के लंबे अंतराल के बाद ईरानी कच्चे तेल से भरे टैंकर भारतीय तटों पर पहुंचे हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन को लेकर बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, जिसके चलते वैश्विक सप्लाई बाधित हुई है और अमेरिका की अस्थायी छूट के बीच भारत ने ईरान से फिर से तेल आयात करना शुरू किया है। गुजरात के सिक्का और ओडिशा के पारादीप के पास लंगर डाले टैंकर इस बात के प्रतीक हैं कि भारत ने एक बार फिर अपने 'राष्ट्रीय हित' को प्राथमिकता दी है।