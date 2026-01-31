शर्मनाक! शादीशुदा महिला कर्मचारी को CEO ने दिया ₹25 करोड़ का लालच; शर्त सुनकर दंग रह जाएंगे आप

अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी Real Brokerage के CEO तमिर पोलग पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कंपनी की एक महिला सहयोगी पेज स्टेकलिंग को उसके पति माइकल स्टेकलिंग को छोड़ने के लिए 3 मिलियन डॉलर (लगभग 25 करोड़ रुपये) से ज्यादा का वित्तीय प्रलोभन दिया। यह मामला 'अनैतिक प्रस्ताव' के रूप में चर्चित हो रहा है।