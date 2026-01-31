शर्मनाक! शादीशुदा महिला कर्मचारी को CEO ने दिया ₹25 करोड़ का लालच; शर्त सुनकर दंग रह जाएंगे आप

न्यूयॉर्क की एक रियल एस्टेट फर्म के CEO तामिर पोलेग
अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी Real Brokerage के CEO तमिर पोलग पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कंपनी की एक महिला सहयोगी पेज स्टेकलिंग को उसके पति माइकल स्टेकलिंग को छोड़ने के लिए 3 मिलियन डॉलर (लगभग 25 करोड़ रुपये) से ज्यादा का वित्तीय प्रलोभन दिया। यह मामला 'अनैतिक प्रस्ताव' के रूप में चर्चित हो रहा है।
मुकदमा माइकल स्टेकलिंग ने दायर किया है, जिसमें दावा है कि पोलग ने जनवरी 2025 से पेज पर रोमांटिक रिश्ते के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कैश, रियल एस्टेट और यात्रा के लालच दिए। मुख्य ऑफर में शामिल था:
पोलग ने अक्टूबर 2024 में लास वेगास, दिसंबर में पार्क सिटी और जनवरी 2025 में एनाहाइम में मीटिंग्स आयोजित कीं। फरवरी में मियामी में होटल रूम बुक किया गया। आरोप है कि इन मीटिंग्स का मकसद पेज को पति छोड़कर उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए राजी करना था।
पेज ने फरवरी 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी, जो पोलग के ईमेल के तीन दिन बाद हुई। माइकल का दावा है कि उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल था, लेकिन पोलग के हस्तक्षेप से शादी टूट गई। वे 5 मिलियन डॉलर के मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
यह मामला अमेरिका में alienation of affection (शादी में हस्तक्षेप) के तहत दायर है, जो कुछ राज्यों में कानूनी आधार है। कंपनी की वैल्यू लगभग 900 मिलियन डॉलर है। मुकदमा अभी चल रहा है और आगे की सुनवाई का इंतजार है। यह घटना कार्यस्थल पर पावर डायनामिक्स और व्यक्तिगत संबंधों की सीमाओं पर सवाल उठाती है।
