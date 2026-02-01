ब्रिटेन के ‘रॉयल’ स्कैंडल में नया धमाका: एक और महिला का दावा- एपस्टीन ने मुझे प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा था…

महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे अमेरिकी वकील ब्रैड एडवर्ड्स ने बीबीसी को बताया कि यह घटना 2010 की है। उस वक्त पीड़िता की उम्र 20 साल के आसपास थी। आरोप है कि महिला को लंदन के पश्चिम में स्थित शाही आवास 'विंडसर एस्टेट' ले जाया गया था। वकील के मुताबिक, "हम कम से कम एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सीधे तौर पर प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा गया था।" इतना ही नहीं, एंड्रयू के साथ रात बिताने के बाद महिला को बकिंघम पैलेस का दौरा भी कराया गया था। अब यह पीड़िता पूर्व राजकुमार के खिलाफ दीवानी मुकदमा (Civil Lawsuit) दायर करने की तैयारी कर रही है।