मुजीब की हत्या से लेकर 2026 के चुनाव तक बांग्लादेश में कब-किसने संभाली सत्ता ? खून और पावर का पूरा इतिहास

दोनों ढाका की सड़कों पर आम लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ युवा मतदाता, जो 2024 की क्रांति का हिस्सा थे, वे इसे अपनी जीत मान रहे हैं और एक पारदर्शी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी जैसे दल इसे अपनी वापसी का मौका मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोग अब वंशवाद की राजनीति से ऊब चुके हैं और नए चेहरों की तलाश में हैं। हालांकि, पुरानी रंजिशों के कारण हिंसा की आशंका भी लोगों के मन में बनी हुई है।