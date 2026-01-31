31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

स्टडी वीजा पर कनाडा गए भारतीय युवक की मौत, कुछ ही दिनों में आने वाला था घर

स्टडी वीजा पर कनाडा गए पंजाब के मोगा जिले के रहने वाला भारतीय युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 31, 2026

Canada

कनाडा में पंजाब के युवक की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कनाडा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहां दिल का दौरा पड़ने से एक भारतीय युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय सुखजिंदर सिंह के रूप में हुई है और वह कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता था। सुखजिंदर मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के तखनबध गांव का रहने वाला था। वह तीन साल पहले स्टडी वीजा पर विदेश गया था और कुछ ही दिन पहले उसे कनाडा का वर्क परमिट मिल गया था।

5 फरवरी को घर आने वाला था सुखजिंदर

सुखजिंदर की अचानक मौत हो जाने से उसके परिवार समेत पूरा गांव सदमे में है। उसके परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सुखजिंदर की मां ने बताया कि उसने आखिरी बार फोन किया, तो उनसे कहा था कि वह 5 फरवरी को उनसे मिलने भारत आएगा। लेकिन अचानक शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह दवा लेने अस्पताल गया और वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सुखजिंदर के पिता पूर्व फौजी

सुखजिंदर के पिता कैप्टन रेशम सिंह एक पूर्व फौजी हैं। उसने अपने बड़े भाई के साथ भारत में डेयरी का काम किया था जिसके बाद अच्छे भविष्य के लिए वह तीन साल पहले कनाडा चला गया। यहां लंबे समय तक स्टडी वीजा पर रहने के बाद 3 दिन पहले ही उसे वर्क परमिट मिला था। सुखजिंदर को वर्क परमिट मिलने की बात से उसके घरवाले बेहद खुश थे।

शव का इंतजार कर रहा परिवार

बीमार होने से पहले सुखजिंदर ने फोन पर अपने घरवालों से बात की थी। इस दौरान उसने अपनी मां को बताया था कि वह 5 फरवरी को भारत आएगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी पलकें बिछाकर सुखजिंदर के घर आने के इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी अचानक सुखजिंदर की मौत की खबर सामने आई जिससे सारी खुशियां मातम में बदल गई। सुखजिंदर की मौत के बारे में पता चलने के बाद से ही घरवालों की रो-रोकर हालत खराब हो गई है। सुखजिंदर के परिवारवाले चाहते हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कनाडा से भारत वापस लाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / World / स्टडी वीजा पर कनाडा गए भारतीय युवक की मौत, कुछ ही दिनों में आने वाला था घर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में गृहयुद्ध! बलूच विद्रोहियों ने 12 शहरों में एक साथ बोला हमला, कई पुलिस स्टेशन पर कब्जा

balochistan
विदेश

एपस्टीन फाइल्स में सामने आया जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर का नाम, यौन तस्करी के दोषी के घर…

Zohran Mamdani and his mother Mira Nair
विदेश

‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

Asim Munir and Shehbaz Sharif
विदेश

रूसी लड़कियों से संबंध बनाने पर बिल गेट्स को हुआ यौन रोग, एपस्टीन फाइल्स ने किया खुलासा

Bill Gates
विदेश

ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा- बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा हूं, ईरानी जनरल भी बोले- हम जंग के लिए तैयार

Iran-USA Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.