स्टडी वीजा पर कनाडा गए भारतीय युवक की मौत, कुछ ही दिनों में आने वाला था घर

कनाडा में पंजाब के युवक की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कनाडा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहां दिल का दौरा पड़ने से एक भारतीय युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय सुखजिंदर सिंह के रूप में हुई है और वह कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता था। सुखजिंदर मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के तखनबध गांव का रहने वाला था। वह तीन साल पहले स्टडी वीजा पर विदेश गया था और कुछ ही दिन पहले उसे कनाडा का वर्क परमिट मिल गया था।
सुखजिंदर की अचानक मौत हो जाने से उसके परिवार समेत पूरा गांव सदमे में है। उसके परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सुखजिंदर की मां ने बताया कि उसने आखिरी बार फोन किया, तो उनसे कहा था कि वह 5 फरवरी को उनसे मिलने भारत आएगा। लेकिन अचानक शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह दवा लेने अस्पताल गया और वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सुखजिंदर के पिता कैप्टन रेशम सिंह एक पूर्व फौजी हैं। उसने अपने बड़े भाई के साथ भारत में डेयरी का काम किया था जिसके बाद अच्छे भविष्य के लिए वह तीन साल पहले कनाडा चला गया। यहां लंबे समय तक स्टडी वीजा पर रहने के बाद 3 दिन पहले ही उसे वर्क परमिट मिला था। सुखजिंदर को वर्क परमिट मिलने की बात से उसके घरवाले बेहद खुश थे।
बीमार होने से पहले सुखजिंदर ने फोन पर अपने घरवालों से बात की थी। इस दौरान उसने अपनी मां को बताया था कि वह 5 फरवरी को भारत आएगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी पलकें बिछाकर सुखजिंदर के घर आने के इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी अचानक सुखजिंदर की मौत की खबर सामने आई जिससे सारी खुशियां मातम में बदल गई। सुखजिंदर की मौत के बारे में पता चलने के बाद से ही घरवालों की रो-रोकर हालत खराब हो गई है। सुखजिंदर के परिवारवाले चाहते हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कनाडा से भारत वापस लाया जाए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग