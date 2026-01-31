स्टडी वीजा पर कनाडा गए भारतीय युवक की मौत, कुछ ही दिनों में आने वाला था घर

बीमार होने से पहले सुखजिंदर ने फोन पर अपने घरवालों से बात की थी। इस दौरान उसने अपनी मां को बताया था कि वह 5 फरवरी को भारत आएगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी पलकें बिछाकर सुखजिंदर के घर आने के इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी अचानक सुखजिंदर की मौत की खबर सामने आई जिससे सारी खुशियां मातम में बदल गई। सुखजिंदर की मौत के बारे में पता चलने के बाद से ही घरवालों की रो-रोकर हालत खराब हो गई है। सुखजिंदर के परिवारवाले चाहते हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कनाडा से भारत वापस लाया जाए।