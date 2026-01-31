एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी

डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तत्कालीन प्रेमिका मेलानिया नॉस 12 फरवरी, 2000 को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन और ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल के साथ खड़े हैं। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)
अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को चर्चित एपस्टीन फाइल्स की आखिरी खेप के रूप में 30 लाख दस्तावेज, 1.80 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो जारी कर दिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की फाइलों में उन लाखों पृष्ठों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं जिन्हें अधिकारियों ने दिसंबर में दस्तावेजों की प्रारंभिक रिलीज से रोक रखा था।
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सभी फाइलों को जारी करने के लिए निर्धारित 19 दिसंबर की समय सीमा चूकने के बाद न्याय विभाग ने कहा कि उसने सैकड़ों वकीलों को रिकॉर्ड की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए किस तरह रिकॉर्ड जारी किया जाए।
न्याय विभाग ने कहा कि समीक्षा के दायरे में आने वाले दस्तावेजों की संख्या डुप्लिकेट दस्तावेजों सहित बढ़कर 52 लाख हो गई है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क के कारण चर्चित बाल यौन शोषण के अपराधी एपस्टीन ने अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी।
जारी किए गए दस्तावेजों में एपस्टीन के यात्रा रिकॉर्ड, निजी जेट की उड़ान सूची, संपर्क विवरण, ईमेल संवाद, वित्तीय लेन-देन और जांच एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्ट शामिल हैं। न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि फाइलों में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है।
विभाग का कहना है कि यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान और निजी जानकारियों को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए दस्तावेज जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन फाइलों के सार्वजनिक होने से राजनीतिक, कारोबारी और कानूनी हलकों में नई बहस और संभावित जांच का रास्ता खुल सकता है।
