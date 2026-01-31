एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी

अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को चर्चित एपस्टीन फाइल्स की आखिरी खेप के रूप में 30 लाख दस्तावेज, 1.80 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो जारी कर दिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की फाइलों में उन लाखों पृष्ठों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं जिन्हें अधिकारियों ने दिसंबर में दस्तावेजों की प्रारंभिक रिलीज से रोक रखा था।