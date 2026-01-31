31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी

अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल्स की अंतिम खेप के रूप में 30 लाख दस्तावेज, 1.80 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 31, 2026

Jeffrey Epstein Case

डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तत्कालीन प्रेमिका मेलानिया नॉस 12 फरवरी, 2000 को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन और ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल के साथ खड़े हैं। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को चर्चित एपस्टीन फाइल्स की आखिरी खेप के रूप में 30 लाख दस्तावेज, 1.80 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो जारी कर दिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की फाइलों में उन लाखों पृष्ठों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं जिन्हें अधिकारियों ने दिसंबर में दस्तावेजों की प्रारंभिक रिलीज से रोक रखा था।

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सभी फाइलों को जारी करने के लिए निर्धारित 19 दिसंबर की समय सीमा चूकने के बाद न्याय विभाग ने कहा कि उसने सैकड़ों वकीलों को रिकॉर्ड की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए किस तरह रिकॉर्ड जारी किया जाए।

न्याय विभाग ने कहा कि समीक्षा के दायरे में आने वाले दस्तावेजों की संख्या डुप्लिकेट दस्तावेजों सहित बढ़कर 52 लाख हो गई है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क के कारण चर्चित बाल यौन शोषण के अपराधी एपस्टीन ने अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी।

जारी किए गए दस्तावेजों में एपस्टीन के यात्रा रिकॉर्ड, निजी जेट की उड़ान सूची, संपर्क विवरण, ईमेल संवाद, वित्तीय लेन-देन और जांच एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्ट शामिल हैं। न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि फाइलों में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है।

विभाग का कहना है कि यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान और निजी जानकारियों को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए दस्तावेज जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन फाइलों के सार्वजनिक होने से राजनीतिक, कारोबारी और कानूनी हलकों में नई बहस और संभावित जांच का रास्ता खुल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 05:27 am

Hindi News / World / एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान का अमेरिका को दो टूक: ‘दबाव में परमाणु वार्ता मंजूर नहीं, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा’

Abbas Araghchi
विदेश

कनाडा को तोड़ने की साजिश? अल्बर्टा नेताओं और ट्रंप प्रशासन की गुप्त बातचीत से उठे सवाल

Donald Trump
विदेश

कुदरत का कोहराम: साल 2026 की शुरुआत ही ‘एक्सट्रीम वेदर’ के नाम, WMO ने दी चेतावनी

Extreme Weather
विदेश

'10 साल की बच्चियों की शादी कराऊंगा' बोले मौलाना फजलुर रहमान, बाल विवाह पर बड़ा बवाल!

Maulana Fazlur Rehman
विदेश

अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! युद्ध की तैयारी में जुटी सेना, मध्यस्थता की कोशिश जारी

Ali Khamenei and Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.