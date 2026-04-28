शादी के सालों बाद भी भाभी से अवैध संबंध नहीं हुआ खत्म, विरोध करने पर पत्नी की हत्या; पति संग ससुराल वाले फरार

मंगलवार को जब पड़ोसियों ने घर के अंदर कोई हलचल नहीं देखी, तो उन्होंने मृतका के मायके वालों को इसकी सूचना दी। जब मृतका का भाई ललन कुमार अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से टूट गया। बुच्ची देवी का शव बिस्तर पर पड़ा था, जबकि घर के सभी सदस्य वहां से फरार हो चुके थे। परिवार वालों का आरोप है कि पति ने अपनी भाभी के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत बुच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की।