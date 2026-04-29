बिहार में सीएम के गांव के पास दफ्तर में घुस कर अफ़सर की हत्या, एनकाउंटर में कुख्यात रामधनी यादव ढेर

भागलपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि रामधनी यादव को पुलिस हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल हथियार की जानकारी ली जा रही थी। इसी दौरान पुलिस उसे घटनास्थल पर ले जा रही थी। तभी पीछे से उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी।