बिहार में सीएम के गांव के पास दफ्तर में घुस कर अफ़सर की हत्या, एनकाउंटर में कुख्यात रामधनी यादव ढेर

भागलपुर में एनकाउंटर
बिहार के सुल्तानगंज में सरकारी अधिकारी के कार्यालय में घुसकर हत्या करने वाला कुख्यात अपराधी रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर के दौरान उसे गोली लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
भागलपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि रामधनी यादव को पुलिस हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल हथियार की जानकारी ली जा रही थी। इसी दौरान पुलिस उसे घटनास्थल पर ले जा रही थी। तभी पीछे से उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी यादव घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दीपक नाम के एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया है।
इस एनकाउंटर में घायल डीएसपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और एसडीएम विकास कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना तथा उनकी स्थिति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गांव तारापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में रामधनी यादव ने अपने साथियों के साथ मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अधिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।
इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को आनन-फानन में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया।
हालांकि रास्ते में ही ईओ कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि सभापति राजकुमार गुड्डू का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनके सिर में गोली लगी है।
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