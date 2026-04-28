भागलपुर: सुल्तानगंज नगर परिषद में फायरिंग, कार्यपालक पदाधिकारी की मौत, सभापति घायल

बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार (28 अप्रैल) को नकाबपोश अपराधियों ने घुसकर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल सभापति को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।