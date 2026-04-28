पटना: बकरी के बाल से खुला कत्ल का राज, 10 साल की मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

जब पुलिस बाहर से बंद कमरे के पास पहुंची, तो भीतर किसी के होने का संदेह हुआ। कमरा खुलवाने पर अंदर रंजीत पसीने से लथपथ मिला। उसने कमरे का पंखा बंद कर रखा था और दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया हुआ था, ताकि किसी को अंदर उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। वह खिड़की के सहारे गली की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। शुरुआत में रंजीत ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती बरतने पर उसने पूरी घटना कबूल कर ली।