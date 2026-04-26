प्यार, शादी और साजिश: दूसरी शादी के लिए पति ने की स्कूल टीचर की हत्या

पुलिस के अनुसार, दीपक परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आराध्या इसका विरोध कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर उसने आराध्या की हत्या की साजिश रची। परिजनों के अनुसार दीपक आराध्या को छपरा से अपने साथ घर ले जाने के बहाने निकला और रास्ते में ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को एक बोरे में भरकर अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर सीवान–मसरख मुख्य सड़क के किनारे फेंक दिया। घटना के बाद दीपक ने कथित तौर पर 21 अप्रैल को सीवान में दूसरी शादी भी कर ली।