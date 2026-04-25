25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

डांस प्रोग्राम के बहाने देह व्यापार में धकेली गई लड़कियां, एक कॉल से बेनकाब हुआ ‘टॉर्चर चेंबर’

ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के नाम पर लड़कियों को अलग-अलग जगहों से बुलाकर बिहार के बेगूसराय में अमरजीत और नोएडा की रहने वाली संगीता उन्हें बंधक बना लेते थे। उनसे जबरन देह व्यापार भी कराया जाता था।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 25, 2026

CG Crime: रायपुर के दो होटलों में देह व्यापार, 10 कॉलगर्ल पकड़ी गई

बिहार के बेगूसराय में आर्केस्ट्रा में डांस के नाम पर देश के अलग-अलग राज्यों से लड़कियों को बुलाकर उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। हालांकि, हरियाणा की एक कलाकार की सूझबूझ से की गई ‘डायल 112’ कॉल ने पुलिस को उस ‘टॉर्चर चेंबर’ तक पहुंचा दिया, जहां लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से छह लड़कियों को इस दलदल से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

फोन कॉल के झांसे में फंसकर पहुंची

हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली खुशबू चौहान (काल्पनिक नाम) पेशे से आर्केस्ट्रा कलाकार है और अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी कला के दम पर खुद और अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली से आया एक फोन कॉल उसकी जिंदगी को नर्क बना गया। पुलिस के अनुसार, नोएडा सेक्टर-62 की रहने वाली संगीता देवी ने खुशबू को बिहार के बेगूसराय में एक आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के लिए बुलाया। पैसों की जरूरत के चलते खुशबू अपने घर से करीब 1300 किलोमीटर दूर बेगूसराय चली आई।

मेहनताना मांगते ही सामने आया गिरोह का असली चेहरा

बेगूसराय में 20 अप्रैल को खुशबू ने तीन अन्य लड़कियों के साथ नावकोठी में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम किया। रात करीब 2 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने अपना मेहनताना मांगा। पैसे की मांग करते ही चंचल आर्केस्ट्रा के संचालक अमरजीत कुमार, नोएडा की रहने वाली संगीता देवी और उनके सहयोगियों का असली चेहरा सामने आ गया।

पुलिस के अनुसार, पैसे मांगने पर संगीता देवी और अमरजीत कुमार ने खुशबू को डराकर बेगूसराय शहर ले गए, जहां उसे नागदह स्थित शंकर साह के किराए के मकान में पहुंचाया गया।

कैद, धमकी और हिम्मत

जब खुशबू वहां पहुंची तो उसने देखा कि कमरे में पहले से कई अन्य लड़कियां मौजूद थीं, जिन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला गया था। खुशबू ने इसका विरोध किया तो अमरजीत कुमार ने उसके साथ जोर-जबरदस्ती की। उसका मोबाइल छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। अमरजीत ने उसे धमकाते हुए कहा कि अब उसे यहीं रहकर आर्केस्ट्रा के साथ-साथ देह व्यापार भी करना होगा, वरना जान से मार दिया जाएगा। खुशबू ने चीख-चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अमरजीत ने उसका एक मोबाइल छीन लिया था, लेकिन किसी तरह उसके पास एक छोटा कीपैड फोन बचा रह गया। मौका मिलते ही उसने ‘डायल 112’ पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दे दी। यही कॉल उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण साबित हुई।

अमरजीत और नोएडा की संगीता गिरफ्तार

सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर खुशबू समेत छह लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आर्केस्ट्रा संचालक अमरजीत कुमार और संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आर्केस्ट्रा की आड़ में लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता था। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी, जिसके कारण वे चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती थीं।

ये भी पढ़ें

बिहार: पुलिस वर्दी में ‘वायरल’ होना पड़ा महंगा: SHO सस्पेंड, 50 पुलिसकर्मियों पर एक्शन
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

25 Apr 2026 08:50 am

Published on:

25 Apr 2026 08:49 am

Hindi News / Bihar / Patna / डांस प्रोग्राम के बहाने देह व्यापार में धकेली गई लड़कियां, एक कॉल से बेनकाब हुआ ‘टॉर्चर चेंबर’

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोपालगंज: ज्वेलरी शॉप लूट के दौरान फायरिंग, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने दो बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला

पटना

40 साल पहले पति ने की पत्नी की हत्या, पहचान बदलकर अलग-अलग शहरों में काटी जिंदगी, अब बुढ़ापे में पहुंचा जेल

noida murder case sector 113 son friend killed mother gay relationship dispute
पटना

'जो डर गया या बिक गया, वही BJP में गया'; राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की टूट पर भड़के तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव और राघव चड्डा
पटना

'हमारा भी समय आएगा, बस गोलबंद होकर मजबूती से काम करें'; तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

तेजस्वी यादव, tejashwi yadav, bihar news
पटना

रेप पीड़िता के परिवार से मिल रो पड़े पप्पू यादव, कहा- मुझे गाली दीजिए, पर इस पिता का दर्द समझिए

सांसद पप्पू यादव। pappu yadav, bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.