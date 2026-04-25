डांस प्रोग्राम के बहाने देह व्यापार में धकेली गई लड़कियां, एक कॉल से बेनकाब हुआ ‘टॉर्चर चेंबर’

जब खुशबू वहां पहुंची तो उसने देखा कि कमरे में पहले से कई अन्य लड़कियां मौजूद थीं, जिन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला गया था। खुशबू ने इसका विरोध किया तो अमरजीत कुमार ने उसके साथ जोर-जबरदस्ती की। उसका मोबाइल छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। अमरजीत ने उसे धमकाते हुए कहा कि अब उसे यहीं रहकर आर्केस्ट्रा के साथ-साथ देह व्यापार भी करना होगा, वरना जान से मार दिया जाएगा। खुशबू ने चीख-चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।