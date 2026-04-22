बिहार: पुलिस वर्दी में ‘वायरल’ होना पड़ा महंगा: SHO सस्पेंड, 50 पुलिसकर्मियों पर एक्शन

अधिकारियों का मानना है कि इस सख्ती के बाद पुलिस विभाग में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अनुशासन का स्पष्ट संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। “आज का दौर सोशल मीडिया का है और अधिकांश पुलिसकर्मी इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर फोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। फोन की इस आदत के कारण जांच अधिकारियों (IOs) का ध्यान भटकता है और उनके काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यदि अधिकारी अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें, तो फोन के अनावश्यक इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मोबाइल का उपयोग केवल जांच या अन्य आधिकारिक कार्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।”