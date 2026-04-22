2 साल पहले 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था चंदन, अब नाले से मिला कंकाल; SIT ने ऐसे सुलझाई उलझी हुई गुत्थी

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने इस मामले में बताया कि हालांकि यह केस फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था, लेकिन लगभग दो साल तक इसकी जांच ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में मामला एक संभावित रोमांटिक एंगल की ओर गया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल सका। इसी बीच चंदन की मां लगातार पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बेटे की तलाश की गुहार लगाती रहीं और मामले में पुलिस की लापरवाही की शिकायत करती रहीं। उनके लगातार प्रयासों और शिकायतों के बाद एसपी ने स्वयं इस केस की समीक्षा की। एसपी ने बताया कि 15 मार्च के बाद मामले को फिर से सक्रिय किया गया और 28 फरवरी, 2024 की घटनाओं का नए सिरे से विश्लेषण किया गया। इसके बाद कुचायकोट थाना के इंस्पेक्टर हरेंद्र (DIU इंचार्ज), ओम प्रकाश और राजेश चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया।