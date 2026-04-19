घर चलो, तुम्हें ठीक कर दूंगा… दूल्हे की धमकी से भड़की दुल्हन, शादी से किया इनकार; बाराती-घराती में मारपीट

लड़की पक्ष द्वारा वर पक्ष के लोगों को दुल्हन के कमरे से बाहर निकालने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर हाथापाई हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। मारपीट में डंडों और कुर्सियों का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे कई कुर्सियां टूट गईं और बारात में आई गाड़ियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। स्थिति शांत होने के बाद वरमाला के मंच पर दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि शादी के बाद घर चलो, तब तुम्हें ठीक कर देंगे।