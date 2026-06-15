सरेआम वार, FIR से इनकार? कृष्णापुरी की घटना ने खोली पटना पुलिस की पोल, वीडियो वायरल

इससे पहले वर्ष की शुरुआत में पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की सचिवालय कॉलोनी रोड नंबर-2 स्थित एक हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला भी चर्चा में रहा था। शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए अपनी जांच उसी दिशा में केंद्रित कर दी थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की। इसके बाद जांच में कई नए तथ्य सामने आए और मामले ने नया मोड़ ले लिया। इसके बावजूद, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस की कार्रवाई और जांच की गति पर सवाल उठते रहे हैं।