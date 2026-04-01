सीवान में वर्दी पर दाग: आपत्तिजनक वीडियो वायरल, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

सीवान एसपी ने वायरल वीडियो मामले में जांच के आदेश दिए हैं, ताकि इसकी सत्यता की पुष्टि हो सके और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह किसी के निजी पलों में अवैध रूप से घुसपैठ कर बिना अनुमति वीडियो बनाए जाने का मामला हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ निजी पलों का वीडियो बनाकर वायरल करने और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।