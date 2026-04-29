बंगाल में बदलाव की आहट? विजय कुमार चौधरी का दावा- दीदी का किला ढहना अब तय है

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्य चुनावों के दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक 78.68 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इससे पहले 1 बजे तक 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, हुगली जिले में सबसे अधिक 64.57 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद हावड़ा जिले में 60.68 प्रतिशत मतदान हुआ। उत्तर कोलकाता में 60.18 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि दक्षिण कोलकाता में इसी अवधि के दौरान 57.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। नादिया में भी अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली, जहां दोपहर 1 बजे तक 61.41 प्रतिशत मतदान हुआ।