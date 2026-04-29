पेट्रोल 10 और डीजल 12.50 रुपये महंगा होगा? सोशल मीडिया पर मचे हड़कंप के बीच सरकार ने बताया पूरा सच

Fake News on Petrol Diesel Prices: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इस मैसेज में कहा गया कि पेट्रोल के दाम 10 रुपये और डीजल के दाम 12.50 रुपये तक बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि, इस दावे को लेकर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह फर्जी है।