BJP ने 2027 चुनाव की तैयारी शुरू की, मास्टर प्लान आया सामने, ‘चुनाव कभी खत्म नहीं होते’

BJP Election Strategy: देश की राजनीति में अब चुनाव सिर्फ तारीखों तक सीमित नहीं रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके लिए चुनाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यही वजह है कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के कार्यभार संभालते ही उन्होंने कई राज्यों में दौरे शुरू कर दिए हैं। इन दौरों का मकसद सिर्फ मौजूदा चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले सालों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। इस पूरी रणनीति पर खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह नजर रखे हुए हैं। पार्टी का फोकस साफ है, मतदाता आधार बढ़ाना और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना। बीजेपी इसे एक लंबी राजनीतिक योजना के तौर पर देख रही है।